События

12:03 19.08.2020

В минском госпитале умер 43-летний житель Бреста от травм, полученных во время акции протеста

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В минском госпитале умер 43-летний житель Бреста от травм, полученных во время акции протеста

В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов, который, как сообщает портал TUT.BY, получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе администрации Московского района Бреста во время протестной акции.

Портал ссылается на родственников жителя Бреста.

В публикации говорится, что родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.

Ранее со ссылкой на дочь Шутова Людмилу портал сообщал, что "у отца огнестрельная травма, повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза". Сообщается, что Геннадий Шутов умер в госпитале 19 августа в 10.20 местного времени.

Ранее в официальном сообщении МВД подтверждалось использование сотрудниками милиции табельного оружия "на поражение" в Бресте вечером 11 августа. "В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - говорилось в сообщении МВД.

9-11 августа в "скорую помощь" и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.

Как сообщалось, в период 9-11 августа силовики проводили жесткий разгон протестных акций в Минске и других городах Беларуси, в том числе в Бресте, где происходили стычки горожан с милицией.

Ранее официально подтверждалась гибель одного человека на акции в Минске. Также официально была подтверждена смерть 25-летнего жителя Гомеля, которые скончался после многочасового пребывания в автозаке.

Теги: #протест #беларусь
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