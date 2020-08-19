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11:50 19.08.2020

Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

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Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующий указ №332/2020 от 19 августа опубликован на сайте главы Украинского государства.

Как сообщалось, 29 июля Зеленский уволил с должности замглавы АМКУ – государственного уполномоченного Нину Сидоренко и назначил на эту должность Наталию Буроменскую, которую перед тем освободил с должности госуполномоченного АМКУ.

Теги: #зеленский #кадры #амку
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