Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующий указ №332/2020 от 19 августа опубликован на сайте главы Украинского государства.

Как сообщалось, 29 июля Зеленский уволил с должности замглавы АМКУ – государственного уполномоченного Нину Сидоренко и назначил на эту должность Наталию Буроменскую, которую перед тем освободил с должности госуполномоченного АМКУ.