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11:47 19.08.2020

Кабмин предлагает Раде разрешить гражданам с паспортами в форме книжечек пользоваться ими до окончания срока их действия – законопроект

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Кабмин предлагает Раде разрешить гражданам с паспортами в форме книжечек пользоваться ими до окончания срока их действия – законопроект

Кабинет министров Украины предлагает парламенту разрешить владельцам паспортов в виде книжечек, оформленных до вступления в силу закона "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки" использовать их до окончания срока действия.

Как сообщает сайт Верховной Рады, премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал соответствующий законопроект №3986 "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".

Законопроект предлагает признать утратившим силу постановление Верховной Рады от 26 июня 1992 года № 2503-ХII "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу".

"Паспорт гражданина Украины в форме книжечки единого образца, утвержденной Кабинетом министров Украины и действующей на момент принятия настоящего закона, выданный гражданину Украины до вступления в силу настоящего закона, является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины", - говорится в законопроекте.

Законопроект также устанавливает сроки действия паспорта.

Срок действия паспорта для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста; для лиц в возрасте от 25 до 45 лет - до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу настоящего закона в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста ко дню достижения им 45 лет - фотография при оформлении паспорта.

Законопроект оговаривает, что для лиц в возрасте от 45 лет действие паспорта бессрочно при условии, что до дня вступления в силу настоящего закона в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, - фотография при оформлении паспорта.

Согласно законопроекту порядок изъятия, возвращения государству, признание недействительным, обмена паспорта гражданина Украины в форме книжечки на паспорт в форме карточки, оформленный с применением средств Единого государственного демографического реестра, и уничтожение паспорта устанавливается Кабинетом министров.

В Раде также зарегистрирован альтернативный законопроект №3986-1, разработанный группой внефракционных депутатов.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" определял правовые и организационные основы создания и функционирования Единого государственного демографического реестра и выдачи документов (кроме паспорта гражданина Украины в форме паспортной книжечки), удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также права и обязанности лиц, на имя которых выданы такие документы".

В ныне действующем законе "О Едином госдемографическом реестре" нет упоминания о паспорте в форме книжечки.

Альтернативный законопроект также предлагает, чтобы паспорт гражданина Украины изготавливался не только в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, а также в форме книжечки, порядок изготовления которой регулируется законом "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".

В 25 и 45 лет нужно вклеить новое фото в паспорт гражданина Украины.

Теги: #документы #верховная_рада #паспорт #кабмин
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