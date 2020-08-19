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11:41 19.08.2020

Регулятор Бразилии одобрил проведение финальных испытаний вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

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Регулятор Бразилии одобрил проведение финальных испытаний вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

Регулятор в сфере здравоохранения Бразилии одобрил проведение испытании вакцины производства компании Johnson & Johnson от коронавируса COVID-19 на ее финальном этапе, передают в среду западные СМИ.

Проводить испытания в Бразилии будет "дочка" Johnson & Johnson - компания Janssen. В них примут участие 7 тыс. добровольцев в семи штатах Бразилии. Всего в мире эту вакцину испытают на 60 тыс. добровольцев.

Ранее в Бразилии одобрили проведение третьей стадии испытаний вакцины компании AstraZeneca, разработанной в партнерстве с Оксфордским университетом, вакцины китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech, а также вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Кроме того, на прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о распространении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии и других странах Латинской Америки.

В Бразилии за время пандемии выявили порядка 3,5 млн случаев заражения коронавирусом, скончались от него не менее 110 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #бразилия #вакцина #johnson_johnson
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