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11:41 19.08.2020

Во въезде в Беларусь отказано 17 иностранным журналистам из-за отсутствия аккредитации – Погранкомитет

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Во въезде в Беларусь отказано 17 иностранным журналистам из-за отсутствия аккредитации – Погранкомитет

Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну 17 иностранным журналистам, которые не имели журналистской аккредитации, выдаваемой МИД.

"18 августа в Национальном аэропорту "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны", - говорится в сообщении ГПК.

В нем отмечается, что иностранные журналисты намеревались проникнуть на территорию Беларуси под видом обычных туристов. ГПК заявил, что "вскрыл их истинные намерения".

"Все они рассказывали, что в нашей стране их интересует исключительно посещение различных достопримечательностей, однако обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний, профессиональная аппаратура и крупные суммы наличной валюты раскрывали истинные намерения, противоречащие белорусскому законодательству", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, накануне ГПК подтвердил, что на фоне складывающейся в стране ситуации сохраняется "очень внимательное отношение" к иностранцам, которые хотят въехать на территорию республики.

"Сегодня ситуация на границе спокойная, все пункты пропуска работают. Но в связи со сложившейся ситуацией из-за электоральной кампании сохраняется очень внимательное отношение к гражданам иностранных государств, которые хотели бы въехать на территорию Республики Беларусь", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГПК Антон Бычковский, комментируя сообщения в соцсетях об отказе во въезде порядка 20 иностранцам в аэропорту Минска.

"Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Беларусь, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде", - пояснил Бычковский. Он пояснил, что отказ во въезде выносится на основании ст.30 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".

Он напомнил, что об усилении погранконтроля ГПК сообщал накануне проведения президентских выборов. "Это нормальная международная практика, когда контроль за въездом в страну усиливается в период важных социальных и политических кампаний", - добавил представитель ГПК.

Президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа, с тех пор продолжаются массовые акции протеста. В ходе силового разгона акций 9-11 августа власти применяли спецсредства, были задержаны более 6,7 тыс. человек, сотни госпитализированы. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,1%.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

Теги: #сми #журналист #свобода_слова #беларусь
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