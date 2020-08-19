ЕБРР и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН приветствуют принятие закона о с/х кооперации

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) приветствуют принятие Верховной Радой закона о сельскохозяйственной кооперации.

"Объединение всех ключевых вопросов сельскохозяйственной кооперации в едином законе делает процесс создания и управления с/х кооперативами более прозрачным и понятным для всех сельхозпроизводителей. Основой документа стали международные кооперативные принципы и лучшие современные практики развития кооперации, адаптированные под потребности Украины, в том числе и специалистами FAO и ЕБРР", - написал старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, закон позволит кооперативам стать полноценными участниками национальных и международных рыночных отношений, создаст новые возможности для повышения конкурентоспособности и эффективности экономической деятельности кооперативов.

Теперь, в частности, сельхозкооперативы смогут: покупать продукцию своих членов по цене, установленной самим с/х производителем, перерабатывать с/х сырье в продукцию с более высокой добавленной стоимостью, консолидировать и реализовать на внутренних и внешних рынках товарные партии сельхозпродукции и продуктов ее переработки, генерировать дополнительную прибыль вдоль всей цепочки поставок и распределять эту прибыль своим членам - с/х производителям, привлекать внешнее финансирование для воплощения кооперативных идей и достижения совместных целей развития.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 819-ІХ "О сельскохозяйственной кооперации", принятый Верховной Радой 21 июля 2020 года. Закон регулирует правоотношения в сфере создания, деятельности и прекращения сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов.