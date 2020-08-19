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11:33 19.08.2020

В ВСУ за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируома SARS-CoV-2, в целом сейчас болеет 458 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 816 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 813 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция, ближайшие трое суток - 195 человек", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, из 40 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская областная клиническая больница - 1 сотрудник ВСУ, городская клиническая больница г.Львов - 1 сотрудник ВСУ).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 32 человека (Киевская область - 13 военнослужащих и 5 сотрудников ВСУ, Львовская область - 7 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Ровенская область - 1 военнослужащий, Житомирская область - 1 сотрудник ВСУ, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий, Черниговская область - 1 военнослужащий и Хмельницкая область - 1 военнослужащий).

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, выявлены 1 967 новых случаев инфицирования коронавирусом, 28 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 812 выздоровели. Сейчас болеет 44 522 человека, что на 1 127 больше, чем днем ранее.

Теги: #всу #коронавирус
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