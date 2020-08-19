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11:15 19.08.2020

Стачком Беларуськалия решил продлить забастовку до выполнения требований по отставке Лукашенко

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Стачком Беларуськалия решил продлить забастовку до выполнения требований по отставке Лукашенко

Стачком Беларуськалия решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих, первоочередным из которых является отставка действующего президента Александра Лукашенко. Шахтеры решили пока не объявлять голодовку.

"Стачком решил продолжать забастовку до выполнения наших требований. Решили, что вопрос о голодовке ставить преждевременно", - заявил лидер стачкома Беларуськалия Андрей Бокун собравшимся на площади в Солигорске рабочим калийного комбината.

В начале митинга Бокун выступил с предложением объявить коллективную голодовку в связи с тем, что значительная часть ранее присоединившихся к забастовке рабочих Беларуськалия под давлением администрации в среду утром спустились в шахты и начали добывать руду.

Выступающие на митинге эмоционально рассказывали, что руководство Беларуськалия "угрожает возбуждением уголовных дел за участие в забастовке". Также участники митинга сообщили, что "многие выходят на работу, но не работают".

Стачком покинул площадь, желающие остались на митинге.

Как сообщалось, несколько сот работников ОАО "Беларуськалий" собрались на главной площади Солигорска, около городского исполкома. Бастующие провели митинг. Между тем, руководство стачкома констатировало, что "наши ряды редеют".

"Наши ряды редеют в связи с беспрецедентным давлением", - заявил Бокун.

По оценке, на площади собралось несколько сот человек. На Беларуськалии работает около 17 тыс. человек. Собравшиеся поддерживают требование стачкома о признании недействительными состоявшихся 9 августа президентских выборов, отставке переизбранного президента Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Как сообщалось, накануне представители независимого профсоюза "Беларуськалия" призывали рабочих калийного комбината не выходить 19 августа на работу, а прийти на митинг на площади в Солигорске.

По состоянию на 18 августа, добыча руды была частично приостановлена на первом рудоуправлении, останавливалась обогатительная фабрика. По данным СМИ, сейчас бастуют около 3 тыс. работников, всего на предприятии работает 17 тыс. человек.

Как сообщалось, глава правительства Белоруссии Роман Головченко сообщил во вторник, что "Беларуськалий" в последние дни снизил объемы производства, так как люди не могли определиться, "идут они работать или на площадь". "И этой ситуацией воспользовались его конкуренты на рынке, в частности "Уралкалий", который нарастил поставки", - заявил премьер.

Также сообщалось, что 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и об объявлении рабочими забастовки.

В пятницу в Солигорске, где располагаются основные шахты "Беларуськалия", проходили стихийные акции протеста, а вечером руководство предприятия встретилось с сотрудниками, которые потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

В свою очередь в ОАО "Белорусская калийная компания" в понедельник пообещали своим партнерам приложить все усилия по выполнению имеющихся договоренностей.

Теги: #шахтеры #лукашенко #стачком #беларусь
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