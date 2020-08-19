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11:04 19.08.2020

Scandinavian airlines возобновила регулярные рейсы в Киев

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Scandinavian airlines возобновила регулярные рейсы в Киев

Авиакомпания Scandinavian airlines возобновила регулярные рейсы в Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).

Как отмечается в сообщении на сайте аэропорта во вторник, авиакомпания планирует выполнять рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в международный аэропорт "Осло" с частотой один раз в неделю по вторникам.

Scandinavian airlines - мультинациональная авиакомпания, ведущий перевозчик скандинавских стран, базируется в Стокгольме (Швеция), принадлежит SAS AB. Член-основатель Star Alliance.

Теги: #киев #авиарейсы #scandinavian_airlines
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