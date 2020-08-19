События

10:56 19.08.2020

В Киеве из 215 нововыявленных заболевших Covid-19 госпитализированы 49

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В Киеве из 215 нововыявленных заболевших Covid-19 госпитализированы 49

13 из 215 киевлян, у которых за минувшие сутки была подтверждена коронавирусная болезнь Covid-19, являются несовершеннолетними, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

По его словам, среди заболевших - 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 5 девочек от 3 до 17 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Подольском - 26. В Деснянском районе - 22 случая", - отметил Кличко.

Заболели, в частности, шестеро медиков.

Госпитализированы 49 пациентов, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, рассказал городской голова.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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