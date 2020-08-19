События

10:54 19.08.2020

Зеленский приехал в Запорожскую область, запланировано его участие в презентации Стратегии развития региона

1 мин читать
Зеленский приехал в Запорожскую область, запланировано его участие в презентации Стратегии развития региона

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область, где примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, сообщается на официальном сайте главы государства в среду.

Президент ознакомится с ходом реализации в области программы "Большое строительство". Также ожидается, что глава государства обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через р.Днепр.

Кроме того, Зеленский встретится с ветеранами боевых действий, говорится в сообщении.

Теги: #запорожская_область #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 17.08.2020
Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского – указ

Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского – указ

17:32 17.08.2020
Зеленский уволил соорганизатора iForum Новикова с должности своего внештатного советника

Зеленский уволил соорганизатора iForum Новикова с должности своего внештатного советника

14:52 17.08.2020
Cобытия в Беларуси могут существенно повлиять на Украину – Зеленский

Cобытия в Беларуси могут существенно повлиять на Украину – Зеленский

13:36 17.08.2020
Зеленский удостоил погибшего в 2015 году Кузьму Скрябина звания Героя Украины

Зеленский удостоил погибшего в 2015 году Кузьму Скрябина звания Героя Украины

12:51 17.08.2020
Зеленский ветировал продление моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам

Зеленский ветировал продление моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам

10:43 17.08.2020
Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы "Схемы"

Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы "Схемы"

11:57 15.08.2020
В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

10:04 15.08.2020
Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

18:54 14.08.2020
Замруководителя ГУД будет контрактник, собеседование проведет и.о.руководителя – распоряжение Зеленского

Замруководителя ГУД будет контрактник, собеседование проведет и.о.руководителя – распоряжение Зеленского

18:04 14.08.2020
Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства

Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Scandinavian airlines возобновила регулярные рейсы в Киев

В Киеве из 215 нововыявленных заболевших Covid-19 госпитализированы 49

Великобритания начинает многонациональную тренировочную миссию для усиления способности ВМС Украины противостоять угрозам с Востока

ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ в среду утром

"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости еще два доппоезда из Одессы в Киев и Львов

Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

Шахтеры Беларуськалия собираются на митинг на главной площади Солигорска

В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22 млн, число жертв приблизилось к 780 тыс.

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 41000 взрывоопасных предметов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА