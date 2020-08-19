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10:50 19.08.2020

Великобритания начинает многонациональную тренировочную миссию для усиления способности ВМС Украины противостоять угрозам с Востока

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Великобритания начинает многонациональную тренировочную миссию для усиления способности ВМС Украины противостоять угрозам с Востока

Великобритания будет ведущей страной в "Инициативе по морской подготовке" для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которая будет способствовать повышению их способности бороться с угрозами в Черном море, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

При этом он подтвердил, что Великобритания осенью направит корабли Королевских ВМС в регион, где они проведут тренировку совместно с ВМС ВСУ.

"Я рад второй раз посетить Украину с момента моего назначения на должность министра обороны. "Инициатива по морской подготовке" является очередным шагом к дальнейшему развитию отношений Британии и Украины в сфере обороны. Это является примером расширения нашего сотрудничества с Вооруженными Силами Украины в последние годы", - сказал Уоллес в ходе визита в Киев, сообщается на сайте правительства Великобритании во вторник.

По словам министра, Великобритания уже провела подготовку тысяч украинских военных по широкому перечню навыков, от основ первой медицинской помощи до оперативного планирования, что помогало им защищать территориальную целостность своей страны от поддерживаемых Россией сил.

"Инициатива по морской подготовке "сделает возможной еще более тесное сотрудничество между НАТО и вооруженными силами стран мира и позволит увеличить преимущества полученного Украиной статуса Партнера расширенных возможностей НАТО", - добавил глава Минобороны Великобритании.

Как отмечается в сообщении, министерство обороны Великобритании увеличивает свою поддержку ВСУ, координируя международную учебную инициативу в сфере военно-морских сил, которая со следующего месяца начнет действовать с участием экспертов Королевских ВМС и стран-партнеров.

Курсы будут проводить военнослужащие Королевских ВМС, а также их коллеги из Швеции, Канады и Дании в таких дисциплинах, как навигация, оперативное планирование, подготовка военных водолазов, наблюдение за морской обстановкой, пожаротушение и ремонт повреждений. Ожидается, что в ближайшее время к этой инициативе присоединятся больше стран.

"Инициатива по морской подготовке" предусматривает передачу знаний, умений и опыта международных партнеров ВМС Украины, что поможет им защититься от любой агрессии и сдерживать противников. В то же время она позволит ВМС Украины еще теснее сотрудничать с международными партнерами для защиты Черноморского региона. Примером этого станет визит кораблей Королевских ВМС в Украину позже в этом году.

Теги: #великобритания #вмс #украина #бен_уоллес
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