События

09:57 19.08.2020

ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ в среду утром

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ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ в среду утром

У проходной Минского тракторного завода в среду утром ОМОН разгонял собравшихся людей, сообщает портал tut.by.

"Сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуска. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод. К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако собравшихся разогнал приехавший ОМОН", - информирует портал.

Позже люди снова собрались у завода, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление, снова не позволили им здесь находиться.

Теги: #протест #омон #беларусь
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