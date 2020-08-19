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09:52 19.08.2020

Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

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Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

Превышение количества заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 над количеством выздоровевших зафиксировано за минувшие сутки во всех областях Украины, кроме Луганской, где случаев заболевания и выздоровления поровну.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Харьковской области и в Киеве (более 200), больше всего выздоровевших – во Львовской и Ривненской областях (более 100). В Черновицкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях, а также в Киеве количество активных случаев болезни возросло более, чем на 100.

В 5 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 11 из 24 областей и в Киеве - новые случаи смерти.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г.Киеве и Львовской области, а ниже 50 – только в Кировоградской области.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтвержден 51 новый случай заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 36 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 739 человек (на 14 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 86 случаев заболевания, 1 человек умер, 83 выздоровели, сейчас болеет 1 252 человека (на 2 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 44 новых случая заболевания, сейчас болеет 604 человека;

- в Донецкой области зафиксировано 22 новых случая заболевания и 11 - выздоровления, болеет 261 человек (на 11 больше);

- в Житомирской области 39 человек заболели, 5 выздоровели, болеет 813 человек (на 34 больше);

- в Закарпатской области 117 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 67 - выздоровления, сейчас болеет 3 460 человек (на 47 больше за сутки);

- в Запорожской области 25 новых заболевших, 1 человек умер и 10 выздоровели, сейчас болеет 409 человек (на 14 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 163 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 57 - выздоровления, сейчас болеют 4 030 человек (на 103 больше);

- в Киеве 215 новых случаев заболевания, 29 человек выздоровели, сейчас болеет 7 306 человек (на 186 больше за сутки);

- в Киевской области 65 человек заболели, 1 умер, 55 выздоровели, сейчас болеет 1 391 человек (на 9 больше);

- в Кировоградской области 2 человека заболели, сейчас болеет 39;

- в Луганской области 9 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления, болеет 60 человек, как и днем ранее;

- во Львовской области подтверждено 188 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 108 случаев выздоровления, сейчас болеют 8 660 человек (на 79 больше за сутки);

- в Николаевской области 25 новых случаев заболевания и 10 - выздоровления, сейчас болеет 322 человека (на 15 больше);

- в Одесской области 123 новых случая заболевания, 1 человек умер, 52 выздоровели, сейчас болеет 3 604 человека (на 70 больше за сутки);

- в Полтавской области 17 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления, сейчас болеет 154 человека (на 9 больше);

- в Ривненской области 125 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 116 случаев выздоровления, сейчас болеет 2 055 человек (на 4 больше за сутки);

- в Сумской области 57 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 4 - выздоровления, сейчас болеет 509 человек (на 52 больше);

- в Тернопольской области 99 новых случаев заболевания и 84 случая выздоровления, сейчас болеют 1 368 человек (на 15 больше);

- в Харьковской области 247 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 19 человек выздоровели, сейчас болеют 3 708 человек (на 224 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 8 человек заболели, болеют 85;

- в Хмельницкой области 50 новых случаев заболевания и 2 – смерти, сейчас болеет 489 человек (на 48 больше за сутки);

- в Черкасской области 8 человек заболели и 7 выздоровели, сейчас болеют 296 (на 1 больше);

- в Черновицкой области 154 новых случаев заболевания, 4 человека умерли и 42 выздоровели, сейчас болеет 2 215 человек (на 108 больше за сутки);

- в Черниговской области 28 новых случаев заболевания, сейчас болеет 693 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, выявлены 1 967 новых случаев инфицирования коронавирусом, 28 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 812 выздоровели. Сейчас болеет 44 522 человека, что на 1 127 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #украина
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