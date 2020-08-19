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09:25 19.08.2020

В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

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В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

В Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро среды выявлено 1 967 заболевших за сутки Covid-19, при этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 18 августа, сообщалось о 1 616 новых случаях заболевания Covid-19, 17 августа – о 1 464 заболевших, 16 августа было 1 637 инфицированных, 15 августа –1 847 новых заразившихся за сутки.

Количество инфицированных составило на утро среды 96 403 человек, выздоровевших – 49 737, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 144 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 44 522 человек, что на 1127 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (247), в Киеве (215), во Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123), Закарпатской областях (117).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 361 подозрений на заболевание Covid-19.

Теги: #коронавирус #украина
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