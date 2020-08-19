Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22 млн, число жертв приблизилось к 780 тыс.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 кск среды достигло 22 млн 059 тыс. 933 человек, увеличившись за сутки на 178 тыс. 075, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро вторника этот суточный показатель составлял 209 тыс. 672.

Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 779 тыс. 557, излечились более 14 млн.

В Соединенных Штатах на 08:00 мск среды суммарно выявлено 5 млн 482 тыс. 370, скончались 171 тыс. 808, поправились почти 1,9 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 3 млн 407 тыс. 354 скончались 109 тыс. 888 человек, вылечены 2,75 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся достигло 2 млн 767 тыс. 273, число летальных исходов - 52 тыс. 889, поправились более 2 млн.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 100,6. В США на 1 млн населения скончались 529 человек, Бразилии - 517, Индии - 38.