События

08:35 19.08.2020

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 41000 взрывоопасных предметов

1 мин читать
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 41000 взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Сначала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 41 тыс. 060 взрывоопасных предметов, в том числе 776 авиационных бомб.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 41 тыс. 060 взрывоопасных предметов, в том числе 776 авиационных бомб", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Так, протяжении 17 августа подразделения ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится ООС, было обследовано 1,28 га территории и обнаружено и изъято 29 ВОП. На Луганщине пиротехническими расчетами было обследовано 1,4 га территории области в Попаснянском и Новоайдарском районах, где обнаружены и изъяты 17 артиллерийских снарядов, 12 минометных мин, 1 граната и 1 другой взрывоопасный предмет", - подытожили в сообщении.

Теги: #гсчс #снаряды #ликвидация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 18.08.2020
Волынские пограничники ликвидировали незаконное изготовление и реализацию контрафактной алкогольной и табачной продукции

Волынские пограничники ликвидировали незаконное изготовление и реализацию контрафактной алкогольной и табачной продукции

18:54 13.08.2020
В Киеве сгорел дизельный локомотив

В Киеве сгорел дизельный локомотив

11:03 12.08.2020
ГСЧС: на водоемах Украины с начала августа погибли 77 человек

ГСЧС: на водоемах Украины с начала августа погибли 77 человек

15:33 08.08.2020
В Черкассах на территории онкологического диспансера произошел пожар

В Черкассах на территории онкологического диспансера произошел пожар

10:04 07.08.2020
В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху

В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху

09:31 07.08.2020
В суд передано дело организаторов сети борделей с годовым оборотом более 115 млн грн

В суд передано дело организаторов сети борделей с годовым оборотом более 115 млн грн

10:11 06.08.2020
В Донецкой области из-за повреждения водовода "Горловка-Торецкое" без водоснабжения остаются около 43 тыс. человек

В Донецкой области из-за повреждения водовода "Горловка-Торецкое" без водоснабжения остаются около 43 тыс. человек

20:59 05.08.2020
Спасатели Хмельницкой области получили 5 спецавтомобилей и 21 квартиру

Спасатели Хмельницкой области получили 5 спецавтомобилей и 21 квартиру

10:41 04.08.2020
Более 37тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 600 авиабомб, изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украины с начала года

Более 37тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 600 авиабомб, изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украины с начала года

09:52 04.08.2020
В ГСЧС предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В ГСЧС предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости еще два доппоезда из Одессы в Киев и Львов

Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

Шахтеры Беларуськалия собираются на митинг на главной площади Солигорска

В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22 млн, число жертв приблизилось к 780 тыс.

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

Бывший госсекретарь США подверг критике внешнюю политику Трампа, предупредив, что тот не спасет Америку от России

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе во вторник не нарушали – штаб ООС

Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА