С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 41000 взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Сначала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 41 тыс. 060 взрывоопасных предметов, в том числе 776 авиационных бомб.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 41 тыс. 060 взрывоопасных предметов, в том числе 776 авиационных бомб", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Так, протяжении 17 августа подразделения ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится ООС, было обследовано 1,28 га территории и обнаружено и изъято 29 ВОП. На Луганщине пиротехническими расчетами было обследовано 1,4 га территории области в Попаснянском и Новоайдарском районах, где обнаружены и изъяты 17 артиллерийских снарядов, 12 минометных мин, 1 граната и 1 другой взрывоопасный предмет", - подытожили в сообщении.