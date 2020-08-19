События

08:07 19.08.2020

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

1 мин читать
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде).

За него проголосовали делегации американских штатов. Они представили результаты прошедших в них предварительных выборов, на которых Байден набрал большинство голосов.

Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.

Официально о том, кто стал кандидатом в президенты, будет объявлено в четверг, когда Байден примет предложение баллотироваться на пост главы государства.

От Республиканской партии на выборах в ноябре ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.

Теги: #сша #голосование #байден #кандидатура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:50 19.08.2020
Бывший госсекретарь США подверг критике внешнюю политику Трампа, предупредив, что тот не спасет Америку от России

Бывший госсекретарь США подверг критике внешнюю политику Трампа, предупредив, что тот не спасет Америку от России

06:58 19.08.2020
Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

16:12 18.08.2020
Amazon расширяет офисы в США, увеличит количество сотрудников на 3,5 тыс

Amazon расширяет офисы в США, увеличит количество сотрудников на 3,5 тыс

02:33 18.08.2020
SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

21:52 17.08.2020
Трампу следует предупредить Москву, чтобы не вмешивалась в дела Минска

Трампу следует предупредить Москву, чтобы не вмешивалась в дела Минска

19:09 17.08.2020
Сноуден заработал $1,2 млн на выступлениях и мемуарах, заявляют в США

Сноуден заработал $1,2 млн на выступлениях и мемуарах, заявляют в США

18:08 17.08.2020
Трамп: в Беларуси складывается "ужасная" ситуация, Вашингтон будет следить за обстановкой

Трамп: в Беларуси складывается "ужасная" ситуация, Вашингтон будет следить за обстановкой

15:36 17.08.2020
Трамп считает своим главным соперником на выборах не Байдена, а СМИ

Трамп считает своим главным соперником на выборах не Байдена, а СМИ

11:02 17.08.2020
Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

04:27 17.08.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.

Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе во вторник не нарушали – штаб ООС

Для членов избирательных комиссий необходимо закупить 4 млн масок – КИУ

Мощное землетрясение произошло в Индонезии

В Славянске проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года

Арестованный военными президент Мали ушел отставку

В Китае за сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом

На Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом - полиция

Гуттериш потребовал немедленного освобождения президента и премьера Мали после мятежа

ЕС ждет от спецтрибунала по Ливану продолжения преследование террористов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА