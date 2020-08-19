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08:04 19.08.2020

Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

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Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Во Всемирный день гуманитарной помощи заместитель министра  Дмитрий Сеник принял участие в церемонии отправки украинских медикаментов и продовольствия в Бейрут, пострадавшего от взрывов 4 августа. Уже в ближайшее время груз в сопровождении сотрудников ГСЧС Украины прибудет в ливанскую столицу", - говорится в сообщении, на официальной странице МИД Украины в соцсети Фейсбук в среду утром.

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

17 августа Кабинет министров Украины принял решение о выделении 8,4 млн грн на предоставление Ливану гуманитарной помощи.

Теги: #помощь #украина #ливан
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