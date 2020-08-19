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07:50 19.08.2020

Бывший госсекретарь США подверг критике внешнюю политику Трампа, предупредив, что тот не спасет Америку от России

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С резкой критикой внешней политики администрации президента Дональда Трампа, в том числе по отношению к России, выступил бывший госсекретарь США Джон Керри.

"Дональд Трамп делает вид, что Россия не вмешивалась в наши выборы. И теперь он ничего не делает по поводу того, что Россия назначила награду за наших военных", - заявил отставной дипломат, имея в виду сообщение New York Times, будто Россия выплачивала награды афганским талибам за убийство американских солдат.

Керри подчеркнул: "Он (Трамп - ИФ) не будет защищать нашу страну. Он не знает, как защитить наши войска. Единственный человек, которого он заинтересован защищать, это он сам".

"Наши военные не смогут уйти от опасности, спрятавшись в бункере Белого дома. Им нужен президент, который заступится за них. И президент (Джо - ИФ) Байден это сделает", - продолжил Керри.

Одновременно экс-госсекретарь США обвинил Трампа в том, что тот "рвет отношения с нашими союзниками и пишет любовные письма диктаторам", отметив, что в настоящее время "в свободном мире нет лидера".

 

Теги: #сша #трамп #госсекретарь_сша_джон_керри #критика
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