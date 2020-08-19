События

07:17 19.08.2020

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе во вторник не нарушали – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе во вторник не нарушали – штаб ООС

Во вторник российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:04 19.08.2020
Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

06:24 19.08.2020
Для членов избирательных комиссий необходимо закупить 4 млн масок – КИУ

Для членов избирательных комиссий необходимо закупить 4 млн масок – КИУ

05:20 19.08.2020
В Славянске проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года

В Славянске проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года

03:02 19.08.2020
На Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом - полиция

На Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом - полиция

23:41 18.08.2020
Зеленский поручил разработать меры по поддержке культуры и культурного туризма в рамках программы "Большое строительство"

Зеленский поручил разработать меры по поддержке культуры и культурного туризма в рамках программы "Большое строительство"

21:42 18.08.2020
Поездка "вагнеровцев", в ходе которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией спецслужб РФ – Буданов

Поездка "вагнеровцев", в ходе которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией спецслужб РФ – Буданов

21:31 18.08.2020
Зеленский обсудил с и.о. президента ЕБРР запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в "Укравтодоре"

Зеленский обсудил с и.о. президента ЕБРР запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в "Укравтодоре"

19:43 18.08.2020
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

18:50 18.08.2020
Рейс с гуманитарной помощью от Украины вылетит в Бейрут в среду утром – посол в Ливане

Рейс с гуманитарной помощью от Украины вылетит в Бейрут в среду утром – посол в Ливане

18:41 18.08.2020
Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Бывший госсекретарь США подверг критике внешнюю политику Трампа, предупредив, что тот не спасет Америку от России

Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Арестованный военными президент Мали ушел отставку

В Китае за сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом

Гуттериш потребовал немедленного освобождения президента и премьера Мали после мятежа

ЕС ждет от спецтрибунала по Ливану продолжения преследование террористов

ЕС осуждает военный мятеж в Мали

Митинг в центре Минска завершился, протестующие разошлись

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА