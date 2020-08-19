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06:24 19.08.2020

Для членов избирательных комиссий необходимо закупить 4 млн масок – КИУ

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Для членов избирательных комиссий необходимо закупить 4 млн масок – КИУ

Комитет избирателей Украины обратился с официальным письмом к премьер-министру Украины  Денису Шмыгалю с просьбой закупить для членов избирательных комиссий 4 млн масок для надлежащей организации избирательного процесса на местных выборах 25 октября 2020, которые пройдут в условиях пандемии коронавируса.

"Одним из насущных вопросов является обеспечение избирательных комиссий необходимыми средствами защиты, в частности, масками, защитными рукавицами, дезинфекторами. Речь идет о создании надлежащих условий труда для около полумиллиона граждан Украины, которые будут работать на выборах в качестве членов территориальных и участковых избирательных комиссий. В условиях смены масок каждые 3:00, только для работы членов комиссий необходимо закупить более 4 млн. масок", - говорится в сообщении, на сайте КИУ во вторник вечером.

По мнению КИУ ответственность за решение этих и других вопросов, связанных с организацией очередных местных выборов 25 октября 2020 года, должен принять Кабинет Министров Украины

"КИУ призывает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля инициировать процесс разработки рекомендаций по проведению очередных местных выборов 25 октября 2020 года…Наработанные рекомендации должны стать основной для дальнейших расчетов со стороны Центральной избирательной комиссии по дополнительным затратам, необходимым для проведения очередных местных выборов и соответствующего обращения в Комитет ВРУ по вопросам бюджета", - подытожили в сообщении.

 

 

Теги: #украина #киу #выборы
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