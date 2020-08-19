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06:22 19.08.2020

Мощное землетрясение произошло в Индонезии

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Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировала в среду в Индонезии геологическая служба США.

По ее сообщению, гипоцентр землетрясения залегал в районе индонезийского острова Суматра на глубине 10 км, предупреждение о возможном цунами не распространялось.

Индонезийское метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство сообщило, что землетрясение ощущалось в городах этого района, включая Бенкулу, который был ближе всего к эпицентру, и Паданг.

"До сих пор не было никаких сообщений о повреждениях после землетрясения", - говорится в заявлении агентства.

Теги: #землетрясение #индонезия
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