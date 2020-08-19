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05:20 19.08.2020

В Славянске проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года

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В Славянске проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года

В Славянске сотрудниками полиции проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянская в 2014 году. У погибших взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Соответствующие образцы будут направлены в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Донецкой области во вторник.

Место захоронения находилось на территории кладбища в г.. Славянске. На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

"Процедура длилась два дня и проходила по международным стандартам. Правоохранители использовали современные методы извлечения и транспортировки тел, чтобы обеспечить сохранение биообразцов и вещественных доказательств", - отметили в полиции.

Эксгумация, поможет установить судьбу без вести пропавших и обеспечить эффективное расследование обстоятельств их гибели

Теги: #эксгумация #славянск #украина #полиция
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