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05:09 19.08.2020

Арестованный военными президент Мали ушел отставку

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Арестованный военными президент Мали ушел отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейту после мятежа военных официально объявил о своей отставке.

"Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы оставаться у власти", - сказал он в кратком обращении, которое транслировалось по каналам государственного телевидения.

"Если сегодня некоторые элементы в наших Вооруженных силах хотят, чтобы это закончилось посредством их вмешательства, разве у меня есть выбор?" - отметил он.

В Мали во вторник произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. В последние недели в Мали проходили акции протеста с требованиями отставки президента и главы правительства.

С осуждением госпереворота выступил Евросоюз. "Это не может ни в коем случае быть реакцией на глубокий социально-политический кризис, поразивший Мали в течение нескольких месяцев", - говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

Боррель сообщил, что ЕС совместно со своими международными партнерами, особенно с Экономическим сообществом стран Западной Африки, Африканским союзом и ООН призывает к диалогу.

Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленного и безоговорочного освобождения Кейту и Сиссе из-под ареста, говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за разворачивающимися событиями в Мали, включая военный мятеж, кульминацией которого стал арест президента Ибрагима Бубакара Кейту и членов его правительства ранее сегодня в Бамако", - говорится в заявлении.

По словам Дюжаррика, Гутерриш "решительно осуждает эти действия и призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка и верховенства закона в Мали".

Теги: #президент #мали #отставка
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