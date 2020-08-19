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04:12 19.08.2020

В Китае за сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом

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В Китае за сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлен 31 новый инфицированных COVID-19: 17 больных в активной форме и 14 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны не зафиксировано ни одного активного случая заражения, обнаружен один бессимптомный, все остальные были "импортированы".

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 39 новых случаев заражения: 22 активных и 17 бессимптомных, из которых также только один - внутри страны.

Наблюдатели обращают внимание, что внутри страны активные случаи заболевания не фиксируются уже третий день подряд.

С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 888 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 339 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 37 новых случаев заболевания: 36 - в Гонконге, один - на Тайване. С начала пандемии трех районах зарегистрировано 5 тыс. 092 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 560 (71 случай смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 486 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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