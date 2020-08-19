На Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом - полиция

Полиция проводит проверку по факту отравления крысиным ядом четырех детей (2, 5, 6 и 8 лет) в пос.Липцы Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции во вторник, в 15:15.

"При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом, который решили съесть", - говорится в сообщении.

Дети госпитализированы в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы. По словам врача, их состояние удовлетворительное.