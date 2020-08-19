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01:44 19.08.2020

Гуттериш потребовал немедленного освобождения президента и премьера Мали после мятежа

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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленного и безоговорочного освобождения президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе из-под ареста, говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за разворачивающимися событиями в Мали, включая военный мятеж, кульминацией которого стал арест президента Ибрагима Бубакара Кейту и членов его правительства ранее сегодня в Бамако", - говорится в распространённом заявлении.

По словам Дюжаррика, Гутерриш "решительно осуждает эти действия и призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка и верховенства закона в Мали".

"С этой целью он требует немедленного и безоговорочного освобождения президента и членов его кабинета", - отмечается в заявлении.

В Мали во вторник произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. В последние недели в Мали проходили акции протеста с требованиями отставки президента и главы правительства.

Теги: #генсек #мали #оон #требование
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