Гуттериш потребовал немедленного освобождения президента и премьера Мали после мятежа
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленного и безоговорочного освобождения президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе из-под ареста, говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за разворачивающимися событиями в Мали, включая военный мятеж, кульминацией которого стал арест президента Ибрагима Бубакара Кейту и членов его правительства ранее сегодня в Бамако", - говорится в распространённом заявлении.
По словам Дюжаррика, Гутерриш "решительно осуждает эти действия и призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка и верховенства закона в Мали".
"С этой целью он требует немедленного и безоговорочного освобождения президента и членов его кабинета", - отмечается в заявлении.
В Мали во вторник произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. В последние недели в Мали проходили акции протеста с требованиями отставки президента и главы правительства.