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00:17 19.08.2020

ЕС ждет от спецтрибунала по Ливану продолжения преследование террористов

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ЕС ждет от спецтрибунала по Ливану продолжения преследование террористов

Европейский союз надеется, что специальный трибунал по Ливану продолжит судебное преследование виновных в теракте 2005 года, а также проведет расследование причин катастрофического взрыва в Бейруте.

"Мы надеемся, что у сегодняшнего решения (трибунала) будет соответствующее продолжение", - заявил во вторник представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), комментируя приговор по делу Селима Джамаля Айаша и других.

Специальный трибунал по Ливану был учрежден Советом Безопасности ООН в 2007 году для судебного преследования виновных в теракте, в результате которого в феврале 2005 года погибли бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири и еще 21 человек.

Во вторник трибунал оправдал трех очно и четырех заочно обвиняемых в совершении этого теракта и не нашел доказательств причастности командования ливанской шиитской группировки "Хезболла" и властей Сирии к гибели Харири.

ЕС подчеркнул неизменную поддержку Специального трибунала по Ливану и его важность.

"Сегодняшнее судебное решение вынесено на фоне разрушительного взрыва в Бейруте 4 августа, потрясшего весь мир. Также необходимо провести независимое и достоверное расследование (причин) этого взрыва", - говорится в заявлении ЕВС.

Теги: #реакция #ес #требунал #ливан
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