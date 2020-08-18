Зеленский поручил разработать меры по поддержке культуры и культурного туризма в рамках программы "Большое строительство"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать ряд мер, которые будут способствовать поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Соответствующий указ № 329/2020 президент Украины подписал 18 августа 2020.

Как отмечается в документе, Кабинет министров Украины должен обеспечить разработку и реализацию соответствующих шагов в рамках Национальной программы "Большое строительство".

"Кабмин также должен способствовать разработке необходимой проектной и другой документации и проведению работ по консервации, реставрации, реабилитации, музеефикации, ремонту и приспособлению соответствующих объектов. Должна быть разработана и утверждена научно-проектная документация по определению границ и режимов использования буферных зон объектов всемирного наследия, планов управления объектами и обеспечена надлежащая подготовка документов по номинированию объектов культурного наследия для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - отмечается в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины во вторник вечером.

Указом также предусматривается разработка и утверждение государственной целевой программы содействующей привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.

"Правительство должно способствовать проведению международных мероприятий в сфере развития туризма в Украине и продвижения ее туристического потенциала в мире, в частности путем создания многоязычного портала о туристических дестинации (территории, привлекательные для туристов), объекты культурного наследия Украины, проведение на базе культурно-информационных центров в составе зарубежных дипломатических учреждений культурно-художественных проектов. Отмечается и необходимость информационного освещения историй успеха реализации проектов по модернизации и развитию объектов культурной и туристической инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Развитию креативных студий, также поможет государственная целевая программа по развитию народных художественных промыслов.

"Для развития этого направления правительство также должно усовершенствовать механизмы финансирования сферы культуры, в том числе через привлечение дополнительных источников финансирования и государственно-частное партнерство в области культуры, туризма, управления памятниками культурного наследия", - подытожили в Офисе президента