События

23:41 18.08.2020

Зеленский поручил разработать меры по поддержке культуры и культурного туризма в рамках программы "Большое строительство"

2 мин читать
Зеленский поручил разработать меры по поддержке культуры и культурного туризма в рамках программы "Большое строительство"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать ряд мер, которые будут способствовать поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Соответствующий указ № 329/2020 президент Украины подписал 18 августа 2020.

Как отмечается в документе, Кабинет министров Украины должен обеспечить разработку и реализацию соответствующих шагов в рамках Национальной программы "Большое строительство".

"Кабмин также должен способствовать разработке необходимой проектной и другой документации и проведению работ по консервации, реставрации, реабилитации, музеефикации, ремонту и приспособлению соответствующих объектов. Должна быть разработана и утверждена научно-проектная документация по определению границ и режимов использования буферных зон объектов всемирного наследия, планов управления объектами и обеспечена надлежащая подготовка документов по номинированию объектов культурного наследия для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - отмечается в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины во вторник вечером.

Указом также предусматривается разработка и утверждение государственной целевой программы содействующей привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.

"Правительство должно способствовать проведению международных мероприятий в сфере развития туризма в Украине и продвижения ее туристического потенциала в мире, в частности путем создания многоязычного портала о туристических дестинации (территории, привлекательные для туристов), объекты культурного наследия Украины, проведение на базе культурно-информационных центров в составе зарубежных дипломатических учреждений культурно-художественных проектов. Отмечается и необходимость информационного освещения историй успеха реализации проектов по модернизации и развитию объектов культурной и туристической инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Развитию креативных студий, также поможет государственная целевая программа по развитию народных художественных промыслов.

"Для развития этого направления правительство также должно усовершенствовать механизмы финансирования сферы культуры, в том числе через привлечение дополнительных источников финансирования и государственно-частное партнерство в области культуры, туризма, управления памятниками культурного наследия", - подытожили в Офисе президента

Теги: #президент #программа #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:42 18.08.2020
Поездка "вагнеровцев", в ходе которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией спецслужб РФ – Буданов

Поездка "вагнеровцев", в ходе которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией спецслужб РФ – Буданов

21:31 18.08.2020
Зеленский обсудил с и.о. президента ЕБРР запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в "Укравтодоре"

Зеленский обсудил с и.о. президента ЕБРР запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в "Укравтодоре"

20:56 18.08.2020
В Мали арестовали президента и премьера

В Мали арестовали президента и премьера

19:43 18.08.2020
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

18:50 18.08.2020
Рейс с гуманитарной помощью от Украины вылетит в Бейрут в среду утром – посол в Ливане

Рейс с гуманитарной помощью от Украины вылетит в Бейрут в среду утром – посол в Ливане

14:50 18.08.2020
Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

14:23 18.08.2020
На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

13:52 18.08.2020
День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

13:46 18.08.2020
Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность

Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность

13:38 18.08.2020
Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС ждет от спецтрибунала по Ливану продолжения преследование террористов

ЕС осуждает военный мятеж в Мали

Митинг в центре Минска завершился, протестующие разошлись

Глава ВОЗ предостерег от "национализма" при распределении будущей вакцины от коронавируса

В СБ ООН обсудили ситуацию в Беларуси

В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

Противники Лукашенко проводят митинг в центре Минска

Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

МВД Беларуси: под административным арестом остаются 44 участника несанкционированных акций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА