ЕС осуждает военный мятеж в Мали

Европейский союз осуждает предпринимаемую попытку государственного переворота в Мали и не приемлет никаких антиконституционных перемен, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Это не может ни в коем случае быть реакцией на глубокий социально-политический кризис, поразивший Мали в течение нескольких месяцев", - говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

Боррель сообщает, что ЕС совместно со своими международными партнерами, особенно с Экономическим сообществом стран Западной Африки, Африканским союзом и ООН призывает к диалогу.

По его словам, единственный способ избежать дестабилизации не только Мали, но и всего региона заключается в соблюдении конституционных принципов, международного права и прав человека.

"ЕС продолжает оказывать свою полную поддержку посредническим усилиям, предпринятым Экономическим сообществом стран Западной Африки. Осуществляются контакты с целью лучше понять ситуацию и принять решение о ближайших шагах международного сообщества", - отметил глава европейской дипломатии.

В Мали во вторник произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. В последние недели в Мали проходили акции протеста с требованиями отставки президента и главы правительства.