События

21:42 18.08.2020

Поездка "вагнеровцев", в ходе которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией спецслужб РФ – Буданов

2 мин читать
Поездка "вагнеровцев", в ходе которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией спецслужб РФ – Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

"Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск", - говорится в комментарии Буданова украинским СМИ, обнародованном во вторник.

По его словам, все "так называемые частные военные компании" работают в прямом подчинении российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения и координации, "даже если выполняют частные заказы".

"В-третьих, очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагрнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попыток повлиять на результаты выборов. В-четвертых, параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими", - подчеркнул Буданов.

Начальник ГУР Минобороны отметил, что обычно подобные операции готовят тщательно и заблаговременно, детально прорабатывая легенду прикрытия. "Поэтому наиболее вероятно, что российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ заблаговременно", - резюмировал Буданов.

Как сообщили ранее украинские СМИ, спецслужбы Украины готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков частной военной компании Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

Теги: #чвк #украина #гур #вагнер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:31 18.08.2020
Зеленский обсудил с и.о. президента ЕБРР запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в "Укравтодоре"

Зеленский обсудил с и.о. президента ЕБРР запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в "Укравтодоре"

20:40 18.08.2020
В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

19:43 18.08.2020
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

18:50 18.08.2020
Рейс с гуманитарной помощью от Украины вылетит в Бейрут в среду утром – посол в Ливане

Рейс с гуманитарной помощью от Украины вылетит в Бейрут в среду утром – посол в Ливане

14:50 18.08.2020
Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

14:23 18.08.2020
На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

13:52 18.08.2020
День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

13:46 18.08.2020
Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность

Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность

13:38 18.08.2020
Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

13:10 18.08.2020
Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС осуждает военный мятеж в Мали

Митинг в центре Минска завершился, протестующие разошлись

Глава ВОЗ предостерег от "национализма" при распределении будущей вакцины от коронавируса

В Мали арестовали президента и премьера

В СБ ООН обсудили ситуацию в Беларуси

Противники Лукашенко проводят митинг в центре Минска

Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

МВД Беларуси: под административным арестом остаются 44 участника несанкционированных акций

В координационном совете белорусской оппозиции отвергли возможность пересчета голосов на президентских выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА