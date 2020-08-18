В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

Украинская журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи разговоров предположительно сотрудников СБУ с членами ЧВК "Вагнер", которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

На записях человек по имени Дениса Харитонов рассказывает, что с 2014 года вовеал в Украине, где сбил из ПЗРК вертолет и два штурмовика СУ-25. По его словам, награду за сбитые самолеты вручал ему помощник президента РФ Владислав Сурков.

Другой человек, который назвался Александром Сидоровым, рассказал, что воевал в 2014 и 2015 годах в т.н."ЛНР" и в 2016 году в районе населенного пункта Пески (Донецкая область).

На записи также представлены документы боевиков, наградные листы, фотографии.

33 члена ЧВК были задержаны в Минске, откуда, по их словам, они должны были лететь в Турцию. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о том, что их приезд связан с попыткой дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. Однако ряд российских СМИ сообщили, что выезд группы был результатом операции украинских спецслужб.

Во вторник ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждают, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.