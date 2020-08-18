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20:34 18.08.2020

Противники Лукашенко проводят митинг в центре Минска

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Противники Лукашенко проводят митинг в центре Минска

Очередной митинг протеста оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко проходит во вторник вечером в Минске на площади Независимости у Дома правительства.

Как передает портал TUT.BY с места проведения митинга, "на площади Независимости в столице уже около 10 000 человек". Возле Дома правительства в Минске люди поддерживают бастующих на крупных промышленных предприятиях.

Массовые протесты продолжаются в Минске и крупных городах Беларуси после выборов президента, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на выборах очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппоненты считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, у которой по данным ЦИК было чуть более 10% голосов.

В период 9-11 августа сотрудники силовых структур подавляли акции протеста, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, было задержано 6,7 тысяч человек, в больницы с травмами попали более 250 человек, один человек погиб во время акции.

Силовые разгоны прекратились с 12 августа, с тех пор мирные массовые акции проходят без вмешательства силовых структур.

Теги: #митинг #беларусь
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