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20:20 18.08.2020

Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

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Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

Представители независимого профсоюза "Беларуськалия" выступили за начало забастовки рабочих калийного комбината с 19 августа, а также за их участие в митинге на площади в Солигорске.

"Начиная с 10 августа 2020 года общий сбор на площади в 9 утра. На работу не выезжаем. Приезжаем на площадь. Явка строго обязательна", - заявил сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун в видеообращении к бастующим.

Между тем, как передают белорусские СМИ и телеграм-каналы, пока на "Беларуськалии" частично приостановлены технологические процессы. Сообщается, что добыча руды частично приостановлена на первом рудоуправлении, также останавливалась обогатительная фабрика. По данным СМИ, сейчас бастуют около 3 тысяч работников, всего на предприятии работает 17 тыс. человек.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил во вторник, что "Беларуськалий" в последние дни снизил объемы производства, так как люди не могли определиться, "идут они работать или на площадь". "И этой ситуацией воспользовались его конкуренты на рынке, в частности, "Уралкалий", который нарастил поставки", - заявил Головченко.

17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии". По информации СМИ, рабочие ОАО "Беларуськалий" объявили в понедельник забастовку и формируют стачкомы.

В пятницу в Солигорске, где располагаются основные шахты "Беларуськалия", проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками встретилось руководство предприятия. На встрече люди потребовали освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, и ходатайствовать о расформировании ОМОН с лишением сотрудников воинских званий без права восстановления на службу в органы МВД; привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если требования не будут выполнены.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

В свою очередь в ОАО "Белорусская калийная компания" в понедельник пообещали своим партнерам приложить все усилия по выполнению имеющихся с ними договоренностей.

"Внимание всего мира сегодня приковано к нашей стране. В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании", - говорится в сообщении на сайте БКК.

"Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24/7", - подчеркивает компания.

В БКК также выразили надежду на скорое разрешение ситуации.

Теги: #забастовка #стачком #призыв #беларусь
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