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20:01 18.08.2020

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

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ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

Центральная избирательная комиссия обратилась к компетентным органам с запросом о возможности организации подготовки и проведения на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, прилегающих к линии соприкосновения, первых местных выборов, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Как отмечается, 18 августа состоялось очередное заседание ЦИК.

"Учитывая необходимость обеспечения возможности для граждан Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует необходимость в уточнении у компетентных органов информации относительно ситуации с безопасностью на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями", - сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, Центризбирком обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Нацполицию, к командующему объединенных сил относительно предоставления не позднее 28 августа 2020 года актуальной информации об угрозах надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями, границы и перечень которых утвержден соответствующим указом президента Украины от 7 февраля 2019 года.

Одновременно ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую облгосадминистрации – областные воено-гражданские администрации относительно предоставления не позднее 28 августа 2020 года актуальных выводов о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на избирательных участках, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня 2020 № 117, по установленной Комиссией форме. А также - о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины выборов депутатов районных советов Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020.

Как сообщалось, ЦИК 8 августа 2020 на основании выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций, установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 на отдельных территориях указанных областей.

"Однако, определенные Комиссией соответствующие перечни территориальных громад Донецкой и Луганской областей, вызвали значительный общественный резонанс. С момента принятия указанного решения Комиссии поступают многочисленные обращения народных депутатов Украины, органов местного самоуправления, общественных организаций, избирателей и так далее по пересмотру ее решения и уменьшению количества территориальных громад, на территории которых невозможно провести указанные выборы", - отмечается в пресс-релизе.

Теги: #цик #донбасс #выборы
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