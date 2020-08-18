МВД Беларуси: под административным арестом остаются 44 участника несанкционированных акций

Более 40 человек, арестованных за участие в несанкционированных акциях, остаются в изоляторах Беларуси, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сообщила она в своем телеграм-канале во вторник.

По словам Чемодановой, списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения.

"В том числе, в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра", - сказала представитель МВД.