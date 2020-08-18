События

18:50 18.08.2020

Рейс с гуманитарной помощью от Украины вылетит в Бейрут в среду утром – посол в Ливане

1 мин читать
Рейс с гуманитарной помощью от Украины вылетит в Бейрут в среду утром – посол в Ливане

Украина завершает подготовку к отправке партии гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Завершается загрузка гуманитарной помощи Украине на самолет АН-72. Как и просили ливанцы, это медицинские препараты и пшеничная мука. Завтра утром - вылет на Бейрут", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

17 августа Кабинет министров Украины принял решение о выделении 8,4 млн грн на предоставление Ливану гуманитарной помощи.

Теги: #взрыв #украина #ливан #гумпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:43 18.08.2020
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

14:50 18.08.2020
Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

14:23 18.08.2020
На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

13:52 18.08.2020
День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

13:46 18.08.2020
Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность

Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность

13:38 18.08.2020
Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

13:10 18.08.2020
Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

12:17 18.08.2020
Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

12:17 18.08.2020
В Украине на большинстве территорий сохранится сухая жаркая погода

В Украине на большинстве территорий сохранится сухая жаркая погода

11:12 18.08.2020
МИД Украины и Норвегии выразили готовность усилить взаимодействие в рамках ООН для восстановления территориальной целостности Украины

МИД Украины и Норвегии выразили готовность усилить взаимодействие в рамках ООН для восстановления территориальной целостности Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

Количество больных COVID-19 за сутки не увеличилось только в четырех областях Украины

В Украине за сутки выявлено 1 616 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровел 761 человек, 27 скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД Беларуси: под административным арестом остаются 44 участника несанкционированных акций

В координационном совете белорусской оппозиции отвергли возможность пересчета голосов на президентских выборах

В Сирии в результате подрыва автоколонны погиб российский военный советник в звании генерал-майора, есть раненые

Финальная фаза испытаний вакцины от COVID-19 стартовала в Пакистане

Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

Минобороны Беларуси сообщило о начале полетов военной авиации в рамках охраны госграницы, запланированных боевых стрельбах ЗРК

В Харьковской области на карантин из-за Covid-19 закрыли психоневрологический интернат

Мятежники призывают президента Мали побыстрее покинуть страну

Учебный процесс в школах Киева должен начаться 1 сентября, но в новых условиях - Кличко

Харьковский филиал "Суспильного" меняет режим работы из-за COVID-19 у одной из сотрудниц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА