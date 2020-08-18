Рейс с гуманитарной помощью от Украины вылетит в Бейрут в среду утром – посол в Ливане

Украина завершает подготовку к отправке партии гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Завершается загрузка гуманитарной помощи Украине на самолет АН-72. Как и просили ливанцы, это медицинские препараты и пшеничная мука. Завтра утром - вылет на Бейрут", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

17 августа Кабинет министров Украины принял решение о выделении 8,4 млн грн на предоставление Ливану гуманитарной помощи.