В Харьковской области на карантин из-за Covid-19 закрыли психоневрологический интернат
Пять случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 подтверждено у подопечных Малыжинского психоневрологического женского дома-интерната (с.Малыжино Золочевского района Харьковской области), сообщил директор департамента соцзащиты населения Харьковской обладминистрации Юрий Шпарага.
"Подопечные находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната. Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами в том числе и лекарствами", - написал Шпарага на своей странице в Facebook.
По его словам, сейчас интернат находится на карантине и закрыт для посещения посторонними лицами.