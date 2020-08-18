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16:41 18.08.2020

Учебный процесс в школах Киева должен начаться 1 сентября, но в новых условиях - Кличко

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Учебный процесс в школах Киева должен начаться 1 сентября, но в новых условиях - Кличко

Киев. 18 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Мэр Киева Виталий Кличко проверил, готовы ли столичные школы к новому учебному году, в частности, работать в новых условиях с соблюдением необходимых правил безопасности. Видео с визита в одну из столичных гимназий мэр опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Столичные школы готовятся принять учеников с 1 сентября. Сегодня посетил гимназию "Введенская" №107, в Подольском районе, и проверил учебное заведение на соответствие правилам работы в новых реалиях. Гимназия подготовилась. Вместо двух входов в заведения открыли четыре. В учебных классах установили умывальники. Создали две зоны и для обучения на свежем воздухе. Планируется увеличить время на перерывы между уроками", - сказал Кличко.

Также в гимназии есть изолятор, куда в случае подозрения на коронавирус будут отправлять детей до прибытия медиков. Закуплены дезинфицирующие и антисептические средства, моющие средства для обработки помещений, маски, бесконтактные термометры. На все учебные заведения город приобрел почти 3000 таких термометров.

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях. С соблюдением всех правил! И школы готовы к этому. Вместе с тем, мы подготовили несколько возможных сценариев обучения на случай ухудшения ситуации с распространением вируса. Если в школах будут случаи заболевания коронавирусом, педагоги и медики разработали поэтапный план, как эти учебные заведения будут работать в таких условиях", - отметил Кличко.

Теги: #кличко #школа #covid_19 #учебный_год
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