Харьковский филиал "Суспильного" меняет режим работы из-за COVID-19 у одной из сотрудниц

Харьковский филиал "Суспильного" приостанавливает выход информационных выпусков на телеканале UA: ХАРЬКОВ и телепроекта "Тема дня", поскольку у одной из журналисток подтвержден COVID-19.

"Чтобы не допустить вспышки инфекции, решено перевести на дистанционный режим команду новостников филиала и общественно-политического направления телеканала. Наша сетевая аудитория не заметит изменений. Диджитал-отдел будет работать из дома для сайта suspilne.media и страниц филиала в соцсетях", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" продюсер "Суспильного Харьков" Анна Силаева.

По ее словам, сотрудница, у которой подтвержден COVID-19, находится на самоизоляции с 13 августа. Со вторника, 18 августа, на самоизоляции все сотрудники, которые с ней контактировали. Кроме того, симптомы, похожие на COVID-19, выявили еще у одной журналистки. Она сдала ПЦР-тест и ждет результаты.

Харьковский филиал "Суспильного" меняет режим работы с 18 по 25 августа. В это время в помещении филиала будет проведена дезинфекция.