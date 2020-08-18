С начала ограничения работы КПВВ на админгранице с Крыма за помощью в правозащитные организации обратилось более 400 человек - Крымская правозащитная группа

За первую неделю действия постановления Кабинета министров Украины об ограничении работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на админгранице с оккупированным Россией Крымом в профильные правозащитные организации обратилось 462 человека, сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"За первую неделю, то есть речь идет о периоде с 9 по 14 августа, к нашим организациям всего обратилось 462 человека, из них 428 обращались именно с вопросом пересечения админграницы. Это означает, что 90%, даже 92% обращений к правозащитникам были связаны исключительно с пересечением", - сказала Скрипник во вторник на брифинге тему: "Коронавирус, Крым и карантин: Последствия ограничений пересечения КПВВ с Крымом".

Как сообщалось, 9 августа вступило в силу распоряжения Кабинета министров Украины №979-р о временном ограничении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя и выезда из нее.

Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, это обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского правительству пересмотреть режим работы КПП въезда на временно оккупированную территорию Крыма для предотвращения распространения на территории Украины Covid-19.

Распоряжением временно, с 8.00 9 августа 2020г до 8.00 30 августа 2020г, прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в АР Крым или Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами АРК или Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд;

- которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения КПВВ на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее;

- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипучреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АРК, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Выезд с временно оккупированной территории Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выезд из временно оккупированной территории Крама и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Госпогранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Кабинет министров Украины пересмотреть указанное распоряжение.