Сторож детсада во Львове погибла, сжигая мусор

Во Львове 68-летняя сотрудница детсада погибла, сжигая мусор на территории детского учреждения, сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Когда 68-летняя львовянка сжигала мусор на территории детсада, ее одежду охватило пламя, и она не смогла его погасить", - указано в сообщении полиции.

Инцидент произошел утром 17 августа, но в полиции и в городском совете сообщили о нем только во вторник утром.

По данным полиции, сообщении о найденном обгорелом трупе на территории детсада поступило в полицию около 7 часов утра 17 августа.

В городском совете также сообщили, что речь идет о детском саду "Веселка" и погибшая много лет там проработала. На момент гибели она была сторожем.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.