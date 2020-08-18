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13:46 18.08.2020

Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность

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Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность

Более половины граждан Украины считают, что действующая власть не может им обеспечить безопасность. Таковы результаты социологического исследования, проведенного компанией ООО "Роботизированные телесистемы" 13-16 августа 2020 года и презентованные во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос "Как вы считаете, может ли действующая власть обеспечить безопасность гражданам Украины" 31,3% ответили, что может. В то же время 51,2% респондентов считают, что власть не может обеспечить безопасность, 17,5% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Согласно исследованию, 21,4% респондентов чувствуют себя в полной безопасности с учетом нынешней активности праворадикальных группировок, проведения ими незаконных акций, использования оружия, а также принимая во внимания последние случаи захвата заложников в Луцке и Полтаве. 10,5% скорее чувствуют себя в безопасности в этой ситуации. Скорее не чувствуют себя в безопасности и совсем не чувствуют себя в безопасности соответственно 27,6% и 28,8% опрошенных. Затруднились ответить 11,7% респондентов.

В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов в возрасте 18+ во всех областях Украины кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,5%.

Теги: #опрос #безопасность #украина
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