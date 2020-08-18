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13:17 18.08.2020

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины с начала суток- Минобороны

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Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины с начала суток- Минобороны

Российские наемники не нарушали режим тишины в районе проведения Операции Объединенных сил с начала текущих суток, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что среди украинских защитников нет военных потерь и ранений. Подразделения Объединенных сил продолжают наблюдать за противником и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Теги: #рф #минобороны #оос #ордло
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