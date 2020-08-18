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12:56 18.08.2020

Минобороны приглашает к обсуждению проекта аудита профессионального военного образования в ВВУЗ

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Минобороны приглашает к обсуждению проекта аудита профессионального военного образования в ВВУЗ

Министерство обороны Украины инициирует общественное обсуждение проекта порядка проведения институционального аудита профессионального военного образования в высших военных учебных заведениях, сообщил доктор технических наук, профессор Владимир Мирненко.

"Сегодня к вашему вниманию мы презентуем проект порядка проведения институционального аудита профессионального военного образования в высших военных учебных заведениях, формализованный документ, разработанный группой экспертов Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины и государств-членов НАТО, в соответствии с требованиями национальных, а также образовательных стандартов ЕС и НАТО по обеспечению качества образования",- сказал он на онлайн-брифинге во вторник, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Так, все желающие могут принять участие в общественном обсуждении проекта, которое будет проходить на сайте Министерства обороны Украины до 18 сентября 2020 года включительно.

По словам Мирненко, рекомендации, выработанные профильными специалистами Министерства обороны Украины по его результатам, будут учтены во время принятия руководством ведомства дальнейших управленческих решений и обнародованы на сайте.

"Приглашаем стейкхолтеров активно присоединиться к обсуждению и высказать свои предложения и замечания относительно положений, изложенных в проекте порядка проведения институционального аудита профессионального военного образования в высших военных учебных заведениях", - добавил он.

Мирненко напомнил, что недавно было анонсировано проведение в высших военных учебных заведениях институционального аудита с целью повышения эффективности функционирования профессионального военного образования и выработки практических рекомендаций по усовершенствованию образовательной деятельности, обеспечению качества и приведению образовательного и управленческого процессов к требованиям национального законодательства и стандартов НАТО.

"Институциональный аудит должен дать ответ на первоочередные вопросы: насколько правильно развивается профессиональное военное образование, и удовлетворяет ли насущные потребности сил обороны в контексте существующих угроз национальной безопасности и интеграции Украины в НАТО", - подчеркнул он.

Теги: #аудит #минобороны
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