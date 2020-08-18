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12:54 18.08.2020

В Эстонии отказались от требования заполнять школьные помещения только наполовину

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В Эстонии отказались от требования заполнять школьные помещения только наполовину

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, с нового учебного года их заменят рекомендации по профилактике распространения коронавируса, которые будут совместно подготовлены Министерством образования и науки и Департаментом здоровья.

Согласно решению правительства, "в помещениях основных школ, гимназий, профессиональных учебных заведений и вузов, а также организаций, предлагающих курсы повышения квалификации, школ по интересам, открытых молодежных центров, молодежных лагерей и школьных дружин больше не действуют требование ограничивать заполняемость 50 процентами и ограничение на число присутствующих в помещении людей. Ограничения не действуют также для деятельности по интересам, в том числе образовательной, и курсов водителей мотоциклов, автомобилей и переводчиков опасных грузов".

Ограничения, ранее установленные распоряжением правительства, будут заменены инструкциями, подготовленными в сотрудничестве с Департаментом здоровья и будут разосланы школам в среду.

Теги: #коронавирус #эстония
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