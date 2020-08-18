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12:52 18.08.2020

В Херсонской горбольнице количество заболевших COVID-19 возросло до 30, служебное расследование должно завершиться до конца недели

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Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев просит завершить до конца недели служебное расследование в отношении событий в Херсонской городской клинической больницы им. А.С. Лучанского, где до 30 человек возросло количество заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации (ОГА).

"У меня просьба ускорить расследование и сделать выводы из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому жду предложений по результатам этого расследования до конца недели ", - отметил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев во время селекторного совещания с председателями райгосадминистраций, ОТГ и городов областного значения.

В ОГА отметили, что сейчас в больнице выявлено 30 случаев инфицирования коронавируса:

- 18 медицинских работников;

- 1 работник больницы, не является медработником;

- 5 пациентов, находящихся в больнице на лечении;

- 6 человек, которые контактировали с инфицированными.

Так, 10 человек из этой ячейки находятся в областной инфекционной больнице, из них 8 человек - медицинские работники, 2 человека в состоянии средней тяжести, 20 человек наблюдаются дома.

"Трое больных, переведенных из больницы им. А.С. Лучанского, к сожалению, умерли", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в связи с выявлением вспышки коронавирусной инфекции у пациентов и медицинских работников Херсонской городской клинической больницы им. А.С. Лучанского с 5 по 18 августа будет прекращена выписка и прием взрослых и детей планового и неотложного порядка, сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации (ОГА).

Теги: #херсонская_область #коронавирус
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