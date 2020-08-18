В Литве зафиксирован антирекорд с начала текущего месяца - 38 новых случаев COVID-19 за сутки, в Эстонии выявлено восемь новых случаев

В Литве зафиксирован самый большой с начала августа суточный прирост заболевших коронавирусом - 38 новых случаев, в Латвии тем временем не выявлено ни одного нового случая COVID-19, в Эстонии - восемь.

В Литве общее количество случаев COVID-19 достигло 2 474, сообщило во вторник Министерство здравоохранения республики агентству BNS.

В данный момент коронавирусом больны 647 человек, 1 733 человека выздоровели. От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 2 973 человека. С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 4 188 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 584 тыс. 641.

Между тем, в Латвии в понедельник новых случаев COVID-19 не выявлено, один пациент умер, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний республики.

Скончавшийся человек входил в возрастную группу 80-85 лет, у него было несколько хронических заболеваний. COVID-19 он заразился от члена семьи. Всего с начала пандемии в Латвии умерли 33 человека, заразившихся коронавирусом.

В понедельник сделано 2 234 теста на COVID-19, в целом с начала пандемии - 228 758 тестов. Выявлены 1 323 инфицированных, 1 093 человека выздоровели.

В Эстонии за последние сутки проведено 1 278 тестов на коронавирус COVID-19, из которых восемь дали позитивный результат, сообщил во вторник департамент здоровья республики.

Один из случаев увязывают с приезжим из России, остальные заразились от местных жителей. Источник трех инфицированных случаев еще выясняется.

По состоянию на 18 августа в больницах находятся шесть пациентов, на искусственном вентилировании легких никого нет. Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Всего в Эстонии от коронавируса умерли 63 человека.

В Эстонии со времени начала эпидемии проделано 136 тыс. первичных тестов, из которых 2 200 или 1,6 процента были позитивными на вирус SARS-CoV-2.