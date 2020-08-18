В Украине на большинстве территорий сохранится сухая жаркая погода

В ближайшие двое суток в западных областях Украины установится умеренно теплая влажная погода, на остальной территории – сухо и жарко, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в среду 19 августа в западной части страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, в Карпатах и Закарпатье значительные. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 27-32°, в западных областях 22-26°.

В Киеве в среду без осадков, температура ночью 16-18°, днем около 30° выше нуля.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 19 августа была зафиксирована в 1946 году и составила 37,8°, самая низкая ночью – 7,4° в 1983 году.

В четверг, 20 августа, в западных областях ожидается умеренный, в Карпатах значительный дождь. Возможна гроза. Температура ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.

В остальных областях по-прежнему без осадков, только в северных областях днем возможен небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 28-30° тепла.

18 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 22°.